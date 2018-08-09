” الهويش ” يكشف عن المعدل اليومي لدخول الحجاج بمطار المدينة

نايف السالم(صدى):

كشف مدير جوازات منطقة المدينة المنورة والمشرف على أعمال الحج بالمنطقة اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش، عن المعدل اليومي لدخول الحجاج عن طريق مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وأوضح ” الهويش ” أن المعدل اليومي وصل إلى ما يقارب 24 الف حاج ، وبمعدل من 80 الى 110 رحلة يوميًا من جميع دول العالم التي يتوافد منها الحجاج ، لافتًا إلى أنه تم تكثيف العمل لاستقبال أفواج الحجيج وإنهاء إجراءاتهم من خلال قوة مشكلة من ضباط وأفراد لديهم الكفاءة والتدريب لإنجاز الخدمات كافة في وقت وجيز ودقة عالية.

وأشار إلى أن ذلك بجانب دعم جوازات مطار المدينة المنورة بكوادر بشرية إضافية من مختلف إدارات الجوازات بالمملكة لتغطية الزيادة العددية للحجاج ، كما أن قوة الجوازات في مطار الامير محمد بن عبدالعزيز قد بلغت هذا العام 754 ضابطًا وفردًا بالإضافة إلى 50 موظفة مدربة على اعمال الحج .

وأكد اللواء ” الهويش ” أنه تم تجهيز أربع صالات مخصصة لاستقبال ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى صالة قدوم رئيسية تم دعمها بأكثر من 100 كاونتر مجهزة بأجهزة متطورة لكشف التزوير، كما تم تجهيز كاونترات خاصة للموظفات من أجل إنهاء إجراءات النساء القادمات للحج .