بالصور.. لوحات إرشادية للتوعية بموسم الحج في شوارع جدة ومكة

نايف السالم(صدى):

نشرت شرطة مكة المكرمة حملة توعوية إعلامية في نطاق أبرز المواقع الرئيسية والطرق والميادين في 21 موقعًا بمحافظة جدة والعاصمة المقدسة، تستهدف من خلالها حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.

ووضعت شرطة مكة لوحات ثابتة وشاشات تليفزيونية متحركة لأبرز المواقع الحيوية بمحافظة جدة والعاصمة المقدسة، تنقل من خلالها العديد من الرسائل التوعوية لموسم الحج.

وتضمنت اللوحات الإرشادية عبارات توعوية بعدة لغات، مثل ” الطريق الصحيح لأداء فريضة الحج هو الحصول على تصريح ” ، وذلك لرفع مستوى الوعي بالأنظمة والتعليمات الواجب اتباعها لدى جميع المواطنين والمقيمين خلال موسم الحج.

وتعد هذه الحملة هي الثالثة لشرطة منطقة مكة المكرمة خلال هذا العام، حيث نشرت حملة إعلامية توعوية سابقًا لموسم العمرة، وحملة إعلامية خلال إجازة الربيع.