أمانة جازان عن أمطار ” أحد المسارحة ” : البلدية باشرتها في وقتها

تركي السالم(صدى):

شهدت محافظة ” أحد المسارحة ” ، بمنطقة جازان هطول الأمطار بغزارة، وهو ما كشف عن مشاكل البنية التحتية، والذي نشرته ” صدى ” أمس بعنوان ” بالفيديو.. ” أحد المسارحة ” تعاني بسبب الأمطار ” .

وفي هذا السياق، أوضحت أمانة جازان أن المياه كانت في أماكن محدودة، مبينة أن البلدية باشرتها، وقامت بسحبها في وقتها.

وبالتطرق للتفاصيل، ذكر حسين المعشي، مسؤول العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بأمانة منطقة جازان، أن مشروع طريق الملك فهد الذي تم تنفيذه هو مشروع صيانة للسفلتة والأرصفة، ولا يوجد حاليًا مشروع لتصريف مياه الأمطار.

وأشار ” المعشي ” إلى أن البلدية في الفترة الماضية قامت بصيانة المشروع القائم، ولا يغطي كامل أحياء وشوارع المحافظة، وإنما هو في منطقة محدودة جدًا.

وأضاف: ” البلدية لم تهمل هذا الجانب، وتركت جوانب الطريق لم تقم بسفلتتها؛ وذلك لتنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار متى ما تم اعتماد مبالغ لذلك ” .

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