” السوبر ” أولى المباريات المنقولة عبر قنوات دوري بلس

طلال الغامدي(صدى):

تفتتح شركة الاتصالات السعودية STC، نقل أولى المباريات المنقولة عبر قنوات ” دوري بلس ” من خلال مباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد والتي ستقام في لندن يوم 18 أغسطس، وفقًا لـ” الرياض ” .

وتنقل الاتصالات السعودية المسابقات الكروية في المملكة من خلال 4 قنوات، وفقًا للاتفاقية الموقعة بين الشركة والهيئة العامة للرياضة، والتي تتضمن نقل المباريات عبر نوعين من البث.

ويشمل نوعين البث على توفير ” ريسفر ” بتقنية عالية HD باشتراك سنوي 360 ريالًا تقريبًا، بينما النوع الثاني يكون مجانًا بتقنية عادية وبدون استوديو تحليلي.

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