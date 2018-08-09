” السوبر ” أولى المباريات المنقولة عبر قنوات دوري بلس
تفتتح شركة الاتصالات السعودية STC، نقل أولى المباريات المنقولة عبر قنوات ” دوري بلس ” من خلال مباراة السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد والتي ستقام في لندن يوم 18 أغسطس، وفقًا لـ” الرياض ” .
وتنقل الاتصالات السعودية المسابقات الكروية في المملكة من خلال 4 قنوات، وفقًا للاتفاقية الموقعة بين الشركة والهيئة العامة للرياضة، والتي تتضمن نقل المباريات عبر نوعين من البث.
ويشمل نوعين البث على توفير ” ريسفر ” بتقنية عالية HD باشتراك سنوي 360 ريالًا تقريبًا، بينما النوع الثاني يكون مجانًا بتقنية عادية وبدون استوديو تحليلي.
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ومن زين محللي القنوات الرياضيه🍎
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