بالفيديو.. ” شاب ” يهاجم رجال الشرطة بالسيوف وهو شبه عاري

مليكة فؤاد(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو بالمغرب، ظهور ” شاب ” شبه عاري، وهو يواجه رجال الشرطة بالسيوف ويهدد سلامتهم.

ورصد المقطع قيام ” الشاب ” بالصراخ في وجه الشرطة بعبارات لا أخلاقية ويهاجمهم بسيوف في الشارع العام بمدينة ” فاس ” ، وهو الأمر الذي دفع عناصر الأمن إلى التراجع للوراء، رغم أنهم كانوا يحملون الأسلحة.

وما شجّع ” الشاب ” على التمادي في تهديدهم، قيام شقيقته بالتدخل لمساعدته ومحاولتها إقناع الشرطة تركه وشأنه.