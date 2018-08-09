منى زكي توضح حقيقة احتجازها مع جميلة عوض في مطار أمريكي

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصرية منى زكي حقيقة احتجازها والفنانة جميلة عوض في أحد المطارات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الفنانة جميلة عوض نشرت صورة على حسابها على ” انستجرام ” برفقة منى زكي أثناء تواجدهما في المطار، معلقه ” وبينما الفنانات على أغلفة المجلات منى زكي وجميلة محتجزين في الولايات المتحدة “.

وأثار هذا التصريح الجدل حول احتجاز الفنانتين في أحد مطارات الولايات المتحدة، ولكن أكدت منى زكي أن جميلة عوض نشرت هذه الصورة والتعليق في مزحة منها فقط، مؤكده عدم تعرضهما لأي مكروه.