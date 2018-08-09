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بالفيديو.. سيدة تصور شقيقتها أثناء الغرق وترفض إنقاذها

بالفيديو.. سيدة تصور شقيقتها أثناء الغرق وترفض إنقاذها
مليكة فؤاد(صدى):

نشرت سيدة مغربية مقطع فيديو على ” انستجرام ” ، أثناء غرق شقيقتها وسط رفض إنقاذها، ما أُثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في المقطع الفيديو سيدتان في البحر إحداهما تغرق بعيدًا وتستنجد كي تنجو ، بينما تصورها شقيقتها بالهاتف وتسخر منها، معتبرة أنها المسؤولة عن ذلك لأنها تسبح بعيدًا قائله لها ” موتي موتي ” .

وأثار هذا المقطع غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين ما قامت به هذه السيدة وتغافلها عن إنقاذ شقيقتها التي كان من المحتمل أن تفقد حياتها.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 1 ساعة

أعوذ بالله من قسوة قلبها

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