بالفيديو.. سيدة تصور شقيقتها أثناء الغرق وترفض إنقاذها

مليكة فؤاد(صدى):

نشرت سيدة مغربية مقطع فيديو على ” انستجرام ” ، أثناء غرق شقيقتها وسط رفض إنقاذها، ما أُثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في المقطع الفيديو سيدتان في البحر إحداهما تغرق بعيدًا وتستنجد كي تنجو ، بينما تصورها شقيقتها بالهاتف وتسخر منها، معتبرة أنها المسؤولة عن ذلك لأنها تسبح بعيدًا قائله لها ” موتي موتي ” .

وأثار هذا المقطع غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين ما قامت به هذه السيدة وتغافلها عن إنقاذ شقيقتها التي كان من المحتمل أن تفقد حياتها.