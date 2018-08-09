بالفيديو.. سيدة تصور شقيقتها أثناء الغرق وترفض إنقاذها
نشرت سيدة مغربية مقطع فيديو على ” انستجرام ” ، أثناء غرق شقيقتها وسط رفض إنقاذها، ما أُثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر في المقطع الفيديو سيدتان في البحر إحداهما تغرق بعيدًا وتستنجد كي تنجو ، بينما تصورها شقيقتها بالهاتف وتسخر منها، معتبرة أنها المسؤولة عن ذلك لأنها تسبح بعيدًا قائله لها ” موتي موتي ” .
وأثار هذا المقطع غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين ما قامت به هذه السيدة وتغافلها عن إنقاذ شقيقتها التي كان من المحتمل أن تفقد حياتها.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 1 ساعة
أعوذ بالله من قسوة قلبها