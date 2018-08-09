بالفيديو والصور.. فتاة تتفاجأ بساقي رجل تهبطان عليها من سقف الغرفة

لندن(صدى):

كانت الفتاة البريطانية الشابة جيما فيليبس تنام بهدوء دون أن يخطر على بالها أنها ستستيقظ على مفاجأة؛ حيث أفاقت من نومها على ساقي رجل تتدليان من سقف غرفتها؛ لتصاب بفزع جرّاء المنظر، بالإضافة إلى جرح في وجهها، كما عانت من صعوبات في التنفس.

وأوضحت ” جيما ” أن العامل انهارت به أرضية الشقة العليا، خلال إجراء بعض التصليحات فيها، ثم وقعت بعد ذلك فوضى عارمة بالغرفة، مؤكدة: ” المشهد كان مروعًا وشعرت بأن الغرفة تعرضت للتدمير. ”

وأشارت إلى أنهم: ” كانوا يقومون بأعمال البناء خلال نومها في غرفتها وفجأة تعرضت لتلك الصدمة ” ، مضيفة أن حينها: ” شعرت بخوف شديد ووجدت ألياف الزجاج بكل مكان، كما وجدتها على جلدها، ما جعلها تشعر بحكة شديدة، ودفعها لمغادرة غرفتها على الفور. ”