مدير شرطة حائل يكرم عددا من الضباط والأفراد

حائل(صدى):

كرّم مدير شرطة منطقة حائل اللواء عثمان بن عبد العزيز المحيميد أمس بمكتبه , عدداً من الضباط وضباط الصف من منسوبي شرطة المنطقة، وذلك نظير جهودهم في أداء عملهم.

ونقل مدير شرطة المنطقة شكر معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبد الله القحطاني لهم , داعيا المولى أن يوفقهم لمواصلة عطائهم المتميز وأن يكون هذا التكريم دافعاً لهم ولزملائهم.

من جهتهم عبّر المكرمون عن سعادتهم بهذا التكريم , سائلين الله أن يعينهم على مواصلة الجهود في مجال عملهم.

حضر التكريم نائب مدير شرطة منطقة حائل اللواء فهد بن عامر الغنام , ومساعد مدير الشرطة للشؤون الإدارية والمالية العقيد سعد بن فهد الهريش.