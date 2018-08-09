بالصور.. زوارق حديثة لحماية ناقلات النفط بالبحر الأحمر

تركي السالم(صدى):

قام قائد الأسطول الغربي اللواء بحري ركن حامد الجهني، نيابةً عن قائد القوات البحرية، اليوم الخميس، بمنطقة جازان، بتدشين دفعة جديدة من الزوارق البحرية الحديثة التي تتميز بسرعتها وحداثة تقنياتها؛ بهدف تأمين ناقلات النفط والسفن التجارية وتأمين الملاحة بشكل عام في البحر الأحمر.

وجاء ذلك بحضور قائد القوة البحرية بجازان العميد البحري الركن علي أحمد الغانمي، وعدد من القادة العسكريين؛ فيما صرّح اللواء ” الجهني ” أن تدشين زورقي ” رامين ” و” الدسان ” يهدف لرفع قدرات وحدات القوات البحرية الملكية السعودية؛ انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكل القوات المسلحة، وبمتابعة سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتابع اللواء ” الجهني ” قائلًا: ” يأتي هذا التدشين ضمن الإجراءات التي اتخذها قائد القوات المشتركة، لدعم عمليات التحالف البحري في منطقة العمليات؛ لتأمين وحماية المياه في جنوب البحر الأحمر، ولتأمين وحماية السفن التجارية وناقلات النفط في تلك المنطقة، بعدما قامت به المليشيا الحوثية الإيرانية الإرهابية من استهداف لناقلات النفط والسفن التجارية. ”

ومن الجدير بالذكر، أنه تمتاز الزوارق البحرية الجديدة -فرنسية الصنع- بقدرتها على الإبحار لوقت طويل، وكذلك تمكنها من عمليات الإنقاذ لعدد 20 شخصًا، كما أنها تتسع لعدد 8 من طاقم الإبحار، بالإضافة إلى أنها مزودة بأجهزة رصد متطورة.