المالكي: استهداف العناصر الحوثية التي أطلقت الصاروخ الباليستي على جازان
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” أن الاستهداف الذي تم اليوم في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع لاستهداف العناصر التي خططت ونفذت استهداف المدنيين ليلة البارحة في مدينة جازان وقتلت وأصابت المدنيين، وتم تنفيذه بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وسيتخذ التحالف كافة الإجراءات ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كتجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء لأعمالهم الإرهابية.
وأكد أن القادة والعناصر الإرهابية المسؤولة عن إطلاق الصواريخ البالستية واستهداف المدنيين سينالون حسابهم وذلك ضمن جهود التحالف لمنع العناصر الإرهابية من الإضرار بالأمن الإقليمي والدولي ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2661 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يحفظكم ويحميكم من كل شر يارب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1742 ] نشر منذ 27 دقيقة
اللهم عجل بقضائك اللهم اهلك الظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين , االلهم امين