شاب يخدع بائع ويهرب بملابس تتخطى قيمتها 6000 ريال

حمود العنزي(صدى):

خدع لص شاب بائع في إحدى محلات الملابس الشهيرة في الرياض، وهرب بملابس تخطت قيمتها 6000 ريال.

في تفاصيل الحادثة التي رواها أحد شهود العيان الذي كان حاضراً في المكان، قال أن الشاب حضر إلى الكاشير ومعه ملابس وبعد استخراج الفاتورة من قبل الكاشير، قال له الشاب أنه نسي النقود في السيارة سيذهب لإحضارها.

وأضاف أن الكاشير سمح له بالخروج بالملابس لإحضار النقود مع عامل من المحل حمل له أغراضه، وبعدما وضع العامل الملابس في سيارة الشاب ركب سيارته وهرب من المكان بسرعة عالية.