شاب يخدع بائع ويهرب بملابس تتخطى قيمتها 6000 ريال
خدع لص شاب بائع في إحدى محلات الملابس الشهيرة في الرياض، وهرب بملابس تخطت قيمتها 6000 ريال.
في تفاصيل الحادثة التي رواها أحد شهود العيان الذي كان حاضراً في المكان، قال أن الشاب حضر إلى الكاشير ومعه ملابس وبعد استخراج الفاتورة من قبل الكاشير، قال له الشاب أنه نسي النقود في السيارة سيذهب لإحضارها.
وأضاف أن الكاشير سمح له بالخروج بالملابس لإحضار النقود مع عامل من المحل حمل له أغراضه، وبعدما وضع العامل الملابس في سيارة الشاب ركب سيارته وهرب من المكان بسرعة عالية.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
اذا المحل في كاميرة مراقبة راح يجيبونه والكاشير كيف سمح له يطلع بالملابس كان منعه يطلع بالملابس
طلال[ عدد التعليقات: 2655 ] نشر منذ 18 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل في كل مجرم ياارب
qlq[ عدد التعليقات: 3689 ] نشر منذ 13 دقيقة
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درس سريع