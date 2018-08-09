شقيقة سعاد حسني تقاضي منتجي مسلسل ” عوالم خفية “

أماني الغامدي(صدى):

تقدمت جانجاه حسني شقيقة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، برفع دعوى قضائية ضد منتجي مسلسل ” عوالم خفية ” للفنان المصري عادل إمام.

وأكدت جانجاه حسني أنها رفعت تلك الدعوى لتعدي صناع المسلسل على حقوق الملكية الخاصة بكتابها ” أسرار الجريمة الخفية ” الذي أصدرته في 2001 وتضمن كواليس مقتل السندريلا سعاد حسني في العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت أن المنتج والمخرج رامي إمام والكتاب محمد محرز وأمين جمال ومحمود حمدان، اقتبسوا كثيرًا من أحداث الكتاب في المسلسل الذي عُرض في رمضان الماضي.

كما أشارت إلى أن أحداث مسلسل ” عوالم خفية ” تجسد قصة شقيقتها الراحلة، حيث تتطابق أحداث المسلسل كثيرًا مع قصة حياتها.