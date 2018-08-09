زراعة الأشجار والتخلص من القمامة.. طريقة جديدة لمحاربة ” الاكتئاب “

واشنطن(صدى):

كشفت نتائج دراسة حديثة، أن زراعة الأشجار والتخلص من القمامة؛ تعمل على الحد من الشعور بالاكتئاب والدونية.

وفي هذا السياق، أوضحت يوجينيا ساوث، كبيرة الباحثين من جامعة بنسلفانيا، أنه لا يمكن للإنسان الهرب من بيئته، فهي تلازمه كل يوم، مشيرة إلى أن ” البيئة ” تؤثر على الصحة البدنية والنفسية.

وعن السكن بالأحياء والبيئات المقفرة، أبانت ” يوجينيا ” أنه من المرجح أن يكون التأثير سلبيًا، وأن نشر الخضرة في المناطق المقفرة وسيلة بسيطة ومنخفضة التكاليف؛ يمكن من خلالها التدخل لجعل البيئة المحيطة صحية.