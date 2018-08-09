نجاح أول عملية تكميم معدة بمستشفى الأمير مشاري في بلجرشي

سعيد العجل(صدى):

نجح فريق طبي في مستشفى الأمير مشاري في بلجرشي في منطقة الباحة بإنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر (26) عام مع السمنة المفرطة، حيث وصل وزن المريض إلى ( 137 ) كيلوجرام.

وأظهرت الفحوصات أن كتلة جسم المريض في الكشف الأولي له كانت عالية جداً، حيث بلغت نسبة 52% وهي نسبة عالية جداً وتشكل خطورة صحية للمريض. وبعد إجراء الفحوصات اللازمة المبدئية لمثل هذه الحالات تقرر إجراء عملية تكميم للمعدة بالمنظار الجراحي وبعمل ثلاث ثقوب جراحية فقط وللمرة الأولى في مستشفى الأمير مشاري في بلجرشي وبتوفيق الله وفضله، غادر المريض المستشفى بعد متابعة حالته، والاطمئنان على صحته، وتحديد مواعيد المراجعة للمتابعة.

وكان المريض يعاني من سمنة مفرطة شديدة منذ صغره، وقد أصبح قليل الحركة ويعاني من ارتفاع ضغط الدم ونقص في مستوى الأكسجين اثناء النوم.