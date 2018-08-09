إنقاذ حياة طفلة ابتلعت قطعة معدنية في مستشفى الملك فهد بجازان

سعيد العجل(صدى):

تمكن الكادر الطبي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من إنقاذ حياة طفلة قامت ببلع جسم معدني تمثل في عملة معدنية.

وقامت الطفلة البالغة من العمر خمس سنوات بابتلاع قطعة معدنية، حيث تسبب هذا الابتلاع بضيق في عملية البلع لدى الطفلة.

وأجرى الفريق الطبي عملية إزالة للجسم المعدني عبر المنظار في وقت قياسي لم يتجاوز 5 دقائق والطفلة الآن تتمتع بصحة جيدة.

وتدعو ” الصحة ” أولياء الأمور بالحرص ومتابعة الأطفال وإبعاد مثل هذه القطع من أمامهم وخاصة بطاريات الشحن والعملات المعدنية نظراً لخطورتها على صحتهم في حال تم ابتلاعها.