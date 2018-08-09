الجيش الأمريكي يهاجم قائد بالحرس الثوري الإيراني

واشنطن(صدى):

هاجم قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الجنرال جوزيف فوتيل، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، قائلًا أنه يقف خلف الكثير من النشاطات الإيرانية التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وقال ” فوتيل ” مصرّحًا: ” أينما نرى نشاطات إيرانية نرى قاسم سليماني، سواء في سوريا أو العراق أو اليمن، هو هناك، وفيلق القدس الذي يقوده هو التهديد الأساسي وراء نشاطات زعزعة الاستقرار. ”

وتابع، مؤكدًا: ” الجيش الأمريكي على استعداد للمحافظة على حرية الملاحة في المضيق الذي يُعتبر أهم نقطة عبور للنفط بالعالم ” ، وذلك وفقًا لإدارة الطاقة الأمريكية، إذْ يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط في العالم.

وعلّق ” فوتيل ” على التدريبات العسكرية الإيرانية الأخيرة، قائلًا: ” من الواضح أنهم يحاولون إيضاح أن لديهم قدرات، في الوقت الذي تضيق العقوبات الأمريكية الخناق أكثر وأكثر عليهم. ”

ومن الجدير بالذكر، أن التهديدات المرتبطة بالمضيق، تزايدت بعد تحذيرات إيرانية من أنها ستغلقه أمام شحنات النفط إذا ما مضت واشنطن في إجبار الدول على وقف شراء النفط الإيراني