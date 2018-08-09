استخراج 8 قطع معدنية من معدة طفل في مستشفى الولادة بالمدينة

سعيد العجل(صدى):

نجح فريق طبي في مستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر (4) سنوات جراء معاناته من قطع معدنية تم ابتلاعها مما تسببت له في أضرار صحية جسيمة.

وقد احضر الطفل المصاب وهو في حاله صحية غير مستقرة ويعاني الام شديدة جراء ابتلاعه قطع معدنية مغناطيسية أثناء لعبه مع اقرانه، الأمر الذي استدعى نقله إلى مستشفى خاص ومن ثم إلى مستشفى الولادة والأطفال بالمدينة، وبعد الكشف على الطفل تم اكتشاف القطع المعدنية التي كانت تضغط على جدار المعدة مما تسببت له بقرحة في المعدة وكادت أن تودي بحياته.

وتم ادخال الطفل المصاب إلى غرفة العمليات واجراء عملية طارئة للطفل بواسطة المنظار مع التدخل الجراحي بفتق جدار البطن دون فتح لجدار المعدة وذلك لصعوبة اخراج القطع المعدنية، واستغرقت العملية (90) دقيقة تكللت بالنجاح وحالة الطفل مستقرة وتم السماح لذويه بخروجه بعد التأكد من حالته الصحية.