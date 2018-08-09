4 علامات تنبهك لخطر الإصابة بسرطان الثدي

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر سرطان الثدي واحد من الأمراض الخبيثة المنتشرة خاصة بين النساء، يهدد أنوثة وصحة المرأة بشكل سلبي، ومع التقدم العلمي والتكنولوجي أصبح بالإمكان الشفاء منه، خاصة عند اكتشافه مبكرا.

ورصدت إحدى الأبحاث العلمية ، 4 علامات رئيسية تدل على احتمال إصابتك بالمرض اللعين:

– احمرار الجلد:

من العلامات الأولى التي على كل امرأة الانتباه لها لاكتشاف الأمراض التي قد تصيب الثدي في مرحلة مبكرة، إصابة الثدي بالتهاب أو الطفح الجلدي وخاصة من دون مبرر، فحمالة الصدر الضيقة قد ينتج عنها هذا الاحمرار، ولكن في حالة حدوثه من دون مبرر أو سبب عليكِ مراجعة الطبيب.

– إفرازات الثدي:

في حالة الحمل أو الرضاعة الطبيعية يحدث إفرازات طبيعية لا يوجد قلق منها، ولكن الخطر يكون في حدوث إفرازات من دون سبب وخاصة إذا كانت دموية أو صفراء أو خضراء.

– النمش:

ظهور البقع أو النمش على الصدر أيضا من العلامات التي قد تشير إلى سرطان الثدي الالتهابي وهو أكثر خطورة من سرطان الثدي المعروف، لذلك لا تستهيني بظهور هذه البقع والنمش وعليك بمراجعة الطبيب.

– انتفاخ الثدي:

يعتبر انتفاخ الثدي من أعراض الحمل وقدوم الدورة الشهرية، ولكن أن يحدث بعيدا عن هذه الأسباب أو أن يستمر كثيرا فهذه علامة تحذيرية يجب أن تنتبهي لها لتجنب الإصابة بسرطان الثدي، لذلك عليكِ فحص الثدي شخصيا من وقت لآخر لاكتشاف إذا كانت هناك أي انتفاخات أو الشعور بكتلة داخل الثدي.