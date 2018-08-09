مدير عام تعليم مكة يحتفل بزواج ابنه عبدالرحمن

سعيد العجل(صدى):

احتفل المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي يوم الثلاثاء 26 / 11 / 1439 هـ بزواج ابنه ” عبدالرحمن ” على ابنة الشيخ عقيل بن نافع القرشي وذلك بقاعة مسايا بعوالي مكة.

وقد شرف الحفل معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء ، إمام وخطيب المسجد الحرام ؛ والدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة والدكتور سعد الفهيد وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي والأستاذ سليمان الزايدي عضو مجلس الشورى السابق وأحد وجهاء المجتمع المكي ومدير تعليم محافظة الطائف الدكتور طلال اللهيبي ومدير تعليم محافظة الليث الدكتور زكي الحازمي ومديري مكاتب التعليم بتعليم مكة وعدد من مديري الإدارات والأقسام ونخبة من المجتمع المكي والإعلاميي .

من جانبه عبر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة عن شكره وتقديره لكل من شاركهم هذه الفرحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم الأفراح على الجميع.