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سما المصري تستعرض بـ ” المايوه ” وتطلب شركة تأمين

سما المصري تستعرض بـ ” المايوه ” وتطلب شركة تأمين
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة المصرية سما المصري مقطع فيديو وصوراً لها بـ ” المايوه ” تستعرض فيه مؤخرتها ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سما تعليقا على مقطع الفيديو قائلة: “ الفيديو دا فيه كل صور المايوه للي بيسالني عليها وياريت اللي يعرف أي شركه تأمين للتأمين علي المؤخرة يبلغني عشان الحسد اشتغل جامد…..أرجوكم كفاية نق ماشيه بالزق ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 1 ساعة

أستغفر الله العظيم

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