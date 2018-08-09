سما المصري تستعرض بـ ” المايوه ” وتطلب شركة تأمين

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة المصرية سما المصري مقطع فيديو وصوراً لها بـ ” المايوه ” تستعرض فيه مؤخرتها ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سما تعليقا على مقطع الفيديو قائلة: “ الفيديو دا فيه كل صور المايوه للي بيسالني عليها وياريت اللي يعرف أي شركه تأمين للتأمين علي المؤخرة يبلغني عشان الحسد اشتغل جامد…..أرجوكم كفاية نق ماشيه بالزق ” .