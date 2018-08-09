عملية قلب مفتوح ناجحة لمواطن تعرض لذبحة صدرية

سعيد العجل(صدى):

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك خالد من انقاذ حياة مريض في العقد السابع من العمر كان يعاني من تضيق شديد في الجذع الرئيسي لشريان القلب الأيسر بعد تدخل الجراحي.

وأوضحت ” صحة نجران ” ان المريض حضر لمركز الطوارئ وهو يعاني من آلام ذبحيه صدرية وتضيق شديد في الجذع الرئيسي لشريان القلب، وعلى الفور تم نقله لقسم قسطرة القلب، وأظهرت القسطرة انه يعاني، من تضيق شديد في الجذع الأيسر مع تضيق في شرايين القلب الفرعية.

وأضافت انه تم تحضير المريض مباشرة لإجراء عملية قلب مفتوح إسعافيه لزراعة ثلاثة شرايين، وتم تركيب جهاز تدعيم للقلب، ثم ادخل المريض لغرفة العمليات وتم اجراء جراحة قلب مفتوح له تكللت ولله الحمد بالنجاح.

علما بان المريض كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وداء السكري ولديه كلية واحدة تعمل مما زاد من خطورة الحالة، وغادر المريض المستشفى بصحة جيده بعد خمسه ايّام من العملية.