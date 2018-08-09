مواطن يتعمد إغلاق طريق بالخرج.. والأمانة تتفاعل
تعمد مواطن إقفال إحدى الطرق في حي القطار بالخرج ووضع فتحة البيارة في منتصف الطريق، في شارع رئيسي مقابل جامع الحي.
وتقدم مواطن آخر بشكوى ضد هذا المواطن إلى ” طواريء أمانة الرياض ” ، موثقًا شكواه بعدة صور من إقفال الطريق.
وقال في تغريدة له ” إلى أمانة منطقة الرياض هذه المخالفة المتمثلة بسيطرة مواطن في حي القطار على شارع وتسكيره وكذلك وضع فتحة البياره في منتصفه، حيث تم تبليغ بلدية الخرج وكذلك رئيسها قبل سبعة أيام ” .
ومن جانبه تفاعل حساب طواريء الأمانة مع شكوى المواطن، قائلًا ” نشكر لك تواصلك، ونرجو منكم التكرم بتحديد الموقع ورقم التواصل معكم حتى يتم اتخاذ الإجراء المناسب ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2653 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يهدينا ويهدي الجميع ويصلح الاحوال يارب 🙌
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1737 ] نشر منذ 1 ساعة
ينبغي ان يتم حسابه حساب عسير حتي يكون عبره
qlq[ عدد التعليقات: 3685 ] نشر منذ 37 دقيقة
…
ينق الغرامة وقيمة اغلاق الشارع وقيمة ازالة المخالفة
وتعهد + مضاعفة الغرامة اذا تكرر
khalid[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 33 دقيقة
شكرا
ابن البلد[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 32 دقيقة
شارع ابوه يسوي كذا
khalid[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 31 دقيقة
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