مواطن يتعمد إغلاق طريق بالخرج.. والأمانة تتفاعل

عادل الحربي (صدى):

تعمد مواطن إقفال إحدى الطرق في حي القطار بالخرج ووضع فتحة البيارة في منتصف الطريق، في شارع رئيسي مقابل جامع الحي.

وتقدم مواطن آخر بشكوى ضد هذا المواطن إلى ” طواريء أمانة الرياض ” ، موثقًا شكواه بعدة صور من إقفال الطريق.

وقال في تغريدة له ” إلى أمانة منطقة الرياض هذه المخالفة المتمثلة بسيطرة مواطن في حي القطار على شارع وتسكيره وكذلك وضع فتحة البياره في منتصفه، حيث تم تبليغ بلدية الخرج وكذلك رئيسها قبل سبعة أيام ” .

ومن جانبه تفاعل حساب طواريء الأمانة مع شكوى المواطن، قائلًا ” نشكر لك تواصلك، ونرجو منكم التكرم بتحديد الموقع ورقم التواصل معكم حتى يتم اتخاذ الإجراء المناسب ” .