ذبابة متطفلة تمنع ألمانيا من تحقيق رقم قياسي في ” جينيس “

برلين(صدى):

كانت ألمانيا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق رقم قياسي عالمي جديد بموسوعة ” جينيس ” لمسابقة رص قطع الدومينو الأصغر حجمًا، لكن حالت ذبابة متطفلة دون ذلك.

ومن جانبه، أوضح منظم المسابقة باتريك سينر، إنه قد تم تجاوز الرقم الألماني المسجل لأكبر تعامل مع سلسلة دومينو بالإضافة إلى ثلاثة من خمسة أرقام عالمية مستهدفة، ولكن تسببت ذبابة في إنهاء محاولة لتسجيل رقم قياسي جديد لقطع الدومينو الصغيرة.

وأوضح ” سينر ” قائلًا: ” هذه القطع لا تزيد عن حجم ظفر الإصبع الأصغر. حيث سبقت الذبابة المتطفلة إلى هدم سلسلة القطع قبل إنهاء رصها، ولم يكن هناك وقت لرصها من جديد ” .