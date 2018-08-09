قطيعة الأهل وتمزيق ملابس الفتيات.. معاناة بعض الروس بعد دخولهم الإسلام

موسكو(صدى):

كشفت إحصاءات أن حوالي من 7 إلى 10 آلاف مواطن روسي تركوا الأرثوذكسية واعتنقوا الإسلام، فيما سرد بعض المواطنين الروس قصصهم ومعاناتهم بعض إعلانهم الدخول إلى الإسلام.

ومن جانبه، قصّ ” فاديسلاف ” ، 30 عامًا، الذي يقطن مدينة سمولينسك الروسية، قصة دخوله إلى الإسلام قائلًا أنه لم يفكر من قبل في اعتناق الإسلام حتى قرر السفر إلى موسكو ليبدأ حياة جديدة، وعمل في متجر ليتعرف على صديق مسلم من طاجيكستان.

وأضاف: ” عندما أخذت زجاجتين من الخمور وعرضت واحدة عليه لتكوين صداقة جديدة رفض، وقال إن ربه حرم شرب الخمر، كما كان يمتنع أيضًا عن لحم الخنزير، لقد احترمته لأنه ملتزم بالشريعة على الرغم من أنني لم أؤمن يومًا بوجود إله. ” ؛ فيما استمرت صداقتهم حتى اصطحبه في إحدى المرات إلى المسجد في يوم 18 أكتوبر عام 2009 وعندما رأى المصلين قرر اعتناق الإسلام ومن هنا حياته تغيرت تمامًا.

واستطرد قائلًا: ” عندما اعتنقت الإسلام سألتني أمي إذا كنت سأفجر شيئًا ولكن في نفس الوقت كنت سعيدًا لأنني أقلعت عن الشراب والتدخين، أما أختي أصبحت خائفة مني، والأخت الأخرى وصفتني بالأحمق، ولم تأخذ قراري بجدية ولم نعد نتواصل مع بعضنا البعض.. ثم وصفوني بأنني خائنًا للوطن وللدين. ”

وفي السياق ذاته، سردت ” سفيتلانا ” ، 34 عامًا، القاطنة بموسكو، قصتها مؤكدةً: ” إنها دائمًا ما كانت متمردة، لكنها قبلت بقوانين الإسلام عندما اقتنعت به وقررت ارتداء الحجاب، لكنها كانت تصادف في الشارع تعليقات مثل: ” ما هذا الذي ترتدينه؟ أنتِ تخيفين الأطفال، هذا مخيف ” ؛ كما حكت عن صديقتها المسلمة التي تعرضت لضرب مبرح في إحدى محطات المترو من قبل أشخاص.

وقالت الفتاة الروسية: ” قام شخص بإمساكها والآخرون قاموا بضربها على وجهها وقدميها، تمزقت ملابسها تمامًا، وألقيت على القضبان، ولم ينقذها أحد من المارة بقيت في غيبوبة لمدة أربعة أيام بعد هذا الحادث، ومازالت لا تستطيع إخفاء الندوب على وجهها. ”

وأوضحت ” انستاسيا ” البالغة من العمر 28 عامًا، وتسكن في موسكو، إنها نشأت في أسرة لأب تتاري وأم روسية، لافتة إلى أن الأب كان يطيع والدتها في كل شيء، وكان تحت تأثير الأم لفترة طويلة؛ فيما كانت الفتاة ملحدة حتى سن الـ 18 عامًا، ثم تزوجت بشاب مسلم بعدما أحبته.

وتابعت: ” أعتقد أن الزوجة يجب أن تتبع الزوج في كل شيء، والدين الموحد في العائلة هو الأمر الصحيح؛ لذلك اعتنقت الإسلام على الرغم من أنه لم يجبرني على ذلك، بل كان ذلك بمحض إرادتي ” ، مستدركة: ” عندما أصبحت مسلمة أخبرت جدتي بذلك، لأنها كانت تتارية وتعتنق الإسلام أيضًا، لقد كانت سعيدة، ولكن عندما علمت أمي اتصلت بي وصرخت في وجهي قائلة إنني لم أعد ابنتها بعد الآن. “