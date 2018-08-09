بالفيديو.. حليمة بولند تلجأ إلى الرقص لتخرج من أزمة طلاقها

خالد الظفيري(صدى):

عادت الاعلامية الكويتية حليمة بولند ، الى حياتها على السوشيال ميديا بعد فترة قصيرة من انفصالها على زوجها الأخير، بعد نحو شهر على زواجهما.

ونشرت حليمة مقطع فيديو جديد من داخل سيارتها وكانت ترقص وتتمايل بدلع على أغنية خليجية، وبدت في صحة جيدة، بعدما كانت تعاني من الحزن الشديد ومن حالة نفسية سيئة في الفترة الماضية.

تفاعل المتابعون مع المقطع بكثافة، وتعاطف معها عدد كبير منهم، معتبرين أنها تحاول بجهد كبير الخروج من الصدمة والازمة العاطفية التي مرت بها، لا سيما وأنها أعلنت أنها مغرمة جداً بطليقها.

وكانت حليمة فاجأت الجميع بخبر انفصالها وتراجعها عن الاعتزال، موضحة أن السبب الاساسي لذلك هو مطالبة طليقها لها بارتداء النقاب وهو ما لم تتمكن من الموافقة عليه فزادت الخلافات بينهما الى أن وصلت الى الطلاق.