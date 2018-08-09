” العمل ” توضح مدى حق المنشأة في التفريق بين المواطن وابن المواطنة

علي القحطاني (صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن مدى حق المنشأة التي تسمح بتوظيف ابن المواطنة في التفريق بينه وبين المواطن الأصلي من حيث الراتب.

وقالت الوزارة عبر حساب ” خدمة العملاء ” على ” تويتر ” ردًا على استفسار أحد المغردين ” عزيزي العميل، حسب العقد المتفق بين الطرفين “.

وكان وجه أحد المغردين سؤالًا إلى الوزارة كالتالي ” إذا كان مكان العمل يسمح بعمل ابن المواطنة فهل يحق لهذه المنشأة أن تُفرق في الراتب بينه وبين المواطن الأصلي فتعطي المواطن راتباً أكثر منه؟ “.