” العمل ” توضح مدى حق المنشأة في التفريق بين المواطن وابن المواطنة
كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن مدى حق المنشأة التي تسمح بتوظيف ابن المواطنة في التفريق بينه وبين المواطن الأصلي من حيث الراتب.
وقالت الوزارة عبر حساب ” خدمة العملاء ” على ” تويتر ” ردًا على استفسار أحد المغردين ” عزيزي العميل، حسب العقد المتفق بين الطرفين “.
وكان وجه أحد المغردين سؤالًا إلى الوزارة كالتالي ” إذا كان مكان العمل يسمح بعمل ابن المواطنة فهل يحق لهذه المنشأة أن تُفرق في الراتب بينه وبين المواطن الأصلي فتعطي المواطن راتباً أكثر منه؟ “.
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