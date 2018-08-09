بالصور.. أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة بالمنطقة لخدمة ضيوف الرحمن

محمود البلوي(صدى):

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار مساء أمس, على الخدمات والامكانيات التي جندتها كافة القطاعات الحكومية في مدينة الحجاج بالمنفذ والمقدمة لحجاج بيت الله الحرام القادمين منذ بدء عملها في الـ 16 من الشهر الجاري، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهدة الأمين – حفظهما الله – وبمتابعة سمو وزير الداخلية, لخدمة ضيوف الرحمن منذ اللحظة الأولى من وصولهم إلى منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله قيادة حرس الحدود بحالة عمار وكيل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف على أعمال الحج والعمرة بالمنفذ محمد بن عبدالله الحقباني، و قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء البحري عطيه بن أحمد الزهراني، وضباط حرس الحدود.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، وبدأ سموه جولته بتفقده لوحدات قوة أمن الحج بقيادة قطاع حرس الحدود بحالة عمار, واستمع لشرح عن مهام قوة أمن الحج، بعد ذلك شاهد سموه الآليات والمعدات التي زود بها حرس الحدود في الكشف على عمليات التسلل والتهريب ، كما التقى سموه بمنسوبي حرس الحدود, مثنياً على الجهود التي يبذلونها على مدار العام, وقال سموه : أنتم خط الدفاع الأول لهذا الوطن براً وبحراً لمواجهة أي مسيء أو مخرب يريد الكيد للوطن أو أهله، منوهاً بما وصلت إليه قطاعات حرس الحدود من تقدم هائل خلال السنوات الأخيرة .

بعد ذلك واصل سمو الأمير فهد بن سلطان جولته الميدانية في المنفذ, حيث وقف سموه على خدمات جمرك حالة عمار المقدمة للحجاج وكان في استقبال سموه مدير عام جمرك منفذ حالة عمار خالد بن محمد الرميح , والتقى سموه بالعاملين والعاملات بالجمارك , مثنياً سموه على الدور الكبير والخدمات التطورية التي تقدمها الجمارك, مؤكداً أهمية الدور المناط بالجمارك والخدمات والتسهيلات التي تقدمها لحجاج بيت الله الحرام.

كما التقى سموه حجاج بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – والشعب السعودي مرحبا سموه بهم وقال: انتم في بلادكم وبين أهلكم .

ثم اطلع سموه على مركز المراقبة الصحية بمدينة الحجاج الذي يقدم الخدمات الصحية والوقائية للحجاج إذ كان في استقباله مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله عبدالله الغامدي, والقائمين على المركز , واطلع سموه على ما يحتويه المركز من كوادر طبيه وفنيه وتجهيزات وتقديم الرعاية الصحية للحجاج القادمين.

عقب ذلك توجه سموه الى مركز التوعية الدينية للحجاج التابع لفرع وزارة الشئون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد بمنطقة تبوك وكان في استقباله مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي, واطلع سموه على المطبوعات والكتيبات التوعوية التي يقدمها مركز لضيوف الرحمن.

بعدها قام سموه بزيارة الى صالة انهاء اجراءات جوازات القادمين من الحجاج حيث كان في استقباله مدير جوازات منطقة تبوك العميد سعيد بن محمد القحطاني واستمع سموه لشرح عن أعمال الجوازات وخدمة الحجاج، وقال سموه لاحدى العناصر النسائية التي تعمل في جوازات المنفذ: احرصي على خدمة اخواتك من الحجاج, وأنتي تمثلين وجه وطنك المملكة العربية السعودية.

بعدها التقى سموه بالطلاب المشاركين في معسكر العمل الكشفي الذين استقبلوا سموه بالتحية الكشفية، واستمع لشرح عن مهام الفرقة الكشفية المشاركة في أعمال الحج وما تقدمه بالتعاون مع الأجهزة الحكومية من خدمات لضيوف الرحمن.

ثم توجه سموه إلى مبنى مركز حالة عمار حيث التقى سموه بالمواطنين والعاملين في مدينة الحجاج بالمنفذ وأثنى على جهودهم في خدمة ضيوف الرحمن العابرين أو المغادرين للمنفذ.

بعد ذلك أدلى سموه بتصريح صحفي قال فيه : نحن في المملكة نتشرف بخدمة بيت الله الحرام ومسجد نبيه وخدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين ولهذا السبب أن ولي أمر هذه البلاد حفظه الله تشرف بأن يلقب بخادم الحرمين الشريفين وهذا اللقب يعتز به ملوك المملكة فهو شرف ومسؤولية كبيرة وأضاف سموه أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد _حفظها الله _ ما تؤكد دائما على خدمة الحجاج وتقديم كافة الخدمات لهم أثناء قدومهم وأدائهم مناسك الحج وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بأشراف ومتابعة سمو وزير الداخلية.

مبينا سموه بأن مستوى الخدمات يرتفع عاما بعد عام في مدينة الحجاج بالمنفذ وهذا ولله الحمد ما يلاحظه الجميع, مشيراً سموه إلى لقائه بالحجاج وما عبروا عنه من مشاعر صادقة تجاه المملكة وقيادتها الحكيمة وما شاهدوه من سهولة في الإجراءات وما تم تقديمه لهم من خدمات بشكل كامل داعياً الله أن يمن على الحجاج بأداء فريضتهم بكل يسر وسهولة وأن يعودوا إلى أوطانهم سالمين غانمين.

وأردف سموه قائلا أنه شاهد اليوم أبناء وبنات الوطن يعملون في هذا المنفذ على أعلى مستوى وانه سعد بمشاهدة أكثر من عشرون فتاة من بنات الوطن يعملون بالمنفذ وبكل المرافق وهذا ما يسعد الإنسان بهذا التكامل الذي ننشده في هذه البلاد.