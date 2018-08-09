للجنسين.. وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الحدود الشمالية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الحدود الشمالية، عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال وللنساء لحملة البكالوريوس، بدرجة ” معيد، ومعيدة ” بنظام الابتعاث المباشر والتعيين المؤجل إلى ما بعد الانتظام في الدراسة في الخارج.

وأوضحت ” الجامعة ” أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1439/12/01هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الأربعاء بتاريخ 1439/12/24هـ، كما أنه لمزيد من التفاصيل والتقديم يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي:هنا