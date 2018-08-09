للجنسين.. وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الحدود الشمالية
كشفت جامعة الحدود الشمالية، عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال وللنساء لحملة البكالوريوس، بدرجة ” معيد، ومعيدة ” بنظام الابتعاث المباشر والتعيين المؤجل إلى ما بعد الانتظام في الدراسة في الخارج.
وأوضحت ” الجامعة ” أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1439/12/01هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الأربعاء بتاريخ 1439/12/24هـ، كما أنه لمزيد من التفاصيل والتقديم يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي:هنا
طلال[ عدد التعليقات: 2647 ] نشر منذ 54 دقيقة
فرص رائعه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله الموفق المستعان