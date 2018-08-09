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للجنسين.. وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الحدود الشمالية

للجنسين.. وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الحدود الشمالية
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الحدود الشمالية، عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال وللنساء لحملة البكالوريوس، بدرجة ” معيد، ومعيدة ” بنظام الابتعاث المباشر والتعيين المؤجل إلى ما بعد الانتظام في الدراسة في الخارج.

وأوضحت ” الجامعة ” أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1439/12/01هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الأربعاء بتاريخ 1439/12/24هـ، كما أنه لمزيد من التفاصيل والتقديم يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي:هنا


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2647 ] نشر منذ 54 دقيقة

فرص رائعه

[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 53 دقيقة

الله الموفق المستعان

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