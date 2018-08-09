” قنابل موقوتة ” .. 5 أنواع من النساء ابتعد عنهن

أماني الغامدي(صدى):

يشغل الكثيرون ممن يقدمون على الزواج صفات المرأة التي يودون الارتباط بها فهناك من يفضل ذات المال أو الجمال أو الحسب والنسب، وهناك من يؤثر ” ذات الدين ” .

وفي نفس السياق، توجد 5 أنواع من النساء تجنب الارتباط بأي منهن، وتعد أولهن المرأة المتذمرة؛ حيث عادة ما يؤدي تذمر المرأة المستمر، إلى نشوء شعور سلبي للرجل تجاهها، لأنها تجعل من وقته الذي يمضيه معها، وقتًا عصيبًا، وتسلب منه الراحة التي ينشدها داخل المنزل.

وتعد المرأة الأنانية من الأنواع التي يجب الابتعاد عنها لدى الارتباط؛ فمن المعروف أن العلاقة الزوجية هي علاقة تشاركية بامتياز، ولا محل لتفضيل أحد الطرفين نفسه على الآخر؛ لذلك من الضروري أن يتم اختيار المرأة الغيرية المعطاءة.

وتؤثر المرأة ذات الشخصية الضعيفة على تربية الأطفال، فمن الضروري أن تتحلى المرأة بشخصية قوية تمكنها من مواجهة جميع التحديات التي تنطوي عليها الحياة الزوجية، وتجعلها قادرة على اتخاذ القرارات الصائبة.

والمرأة السطحية، من الأنواع غير المحببة؛ حيث تمثل اهتمامات المرأة عاملًا جوهريًا في نجاح العلاقة مع زوجها، فإن كانت اهتماماتها سطحية وضحلة، فإن علاقتها الزوجية ستتأثر سلبًا بهذه الاهتمامات التي يمكن أن تنعكس على تربية الأطفال، كما تعد المرأة المراوغة أيضًا من الأنواع التي يجب أن يتجنبها الرجل في اختياره لشريكة حياته.