” قنابل موقوتة ” .. 5 أنواع من النساء ابتعد عنهن
يشغل الكثيرون ممن يقدمون على الزواج صفات المرأة التي يودون الارتباط بها فهناك من يفضل ذات المال أو الجمال أو الحسب والنسب، وهناك من يؤثر ” ذات الدين ” .
وفي نفس السياق، توجد 5 أنواع من النساء تجنب الارتباط بأي منهن، وتعد أولهن المرأة المتذمرة؛ حيث عادة ما يؤدي تذمر المرأة المستمر، إلى نشوء شعور سلبي للرجل تجاهها، لأنها تجعل من وقته الذي يمضيه معها، وقتًا عصيبًا، وتسلب منه الراحة التي ينشدها داخل المنزل.
وتعد المرأة الأنانية من الأنواع التي يجب الابتعاد عنها لدى الارتباط؛ فمن المعروف أن العلاقة الزوجية هي علاقة تشاركية بامتياز، ولا محل لتفضيل أحد الطرفين نفسه على الآخر؛ لذلك من الضروري أن يتم اختيار المرأة الغيرية المعطاءة.
وتؤثر المرأة ذات الشخصية الضعيفة على تربية الأطفال، فمن الضروري أن تتحلى المرأة بشخصية قوية تمكنها من مواجهة جميع التحديات التي تنطوي عليها الحياة الزوجية، وتجعلها قادرة على اتخاذ القرارات الصائبة.
والمرأة السطحية، من الأنواع غير المحببة؛ حيث تمثل اهتمامات المرأة عاملًا جوهريًا في نجاح العلاقة مع زوجها، فإن كانت اهتماماتها سطحية وضحلة، فإن علاقتها الزوجية ستتأثر سلبًا بهذه الاهتمامات التي يمكن أن تنعكس على تربية الأطفال، كما تعد المرأة المراوغة أيضًا من الأنواع التي يجب أن يتجنبها الرجل في اختياره لشريكة حياته.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4017 ] نشر منذ 59 دقيقة
كيف نعرفها وهي عند اهلها-
بعض الصفات لايتم اكتشافها الا بعد الزواج
على العموم الكمال لله وحده–سددوا وقاربوا تمشي السفينه-
غليص ولد رماح[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 31 دقيقة
من الحمار الي سوى هذي الدراسه واذا الرجال حمار ولا يجيد التعامل معها ماخذها مركب لا علمها ولا شي دراسه ضحله وغبيه الخيل من الخيال بلا دراسه بلا بطيخ
صهيب[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 22 دقيقة
هذي تطبق بالدول التي تسمح بالختلاط والتعارف والعلاقات المحرمةشرعن .. بحيث تكون علاقات بين الجنسين واكتشاف تلك ..القنابل الموقوتة..واما في ديننا الاسلامي لتجوز الابعد الخطبة والشوفة الشرعية فقط .واما الاكتشاف بعد الزواج …..
زائره[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 20 دقيقة
فعلا هذا شي مايتضح الا مع العشره
والوقت حتى لو كانت في بيت اهلها تمام
الحريم ماتطلع صفاتهم الا مع الزوج لكن مع
الاهل عاديه لذلك انصح البنات بالعشره
مع الزوج بما يرضي الله حتى تسير
امورهن ومو كل يوم الوحده تتزوج
لان بعض الرجال دمهم حار ماايقدر يصبر
على تصرفاتها ..
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 3741 ] نشر منذ 5 دقائق
حبيت المراه المرواغه هههههه نحتاجها بعض الأحيان لتساير الحياه وماظنتي ها الامور متواجده فينا ها الأيام ايلا يمكن الاخيره تفك أزمات 🙃
السعاده فعلا هي تحمل كُلاً بعضه وتخطي اي عقبه تواجهكم هذا اذا عندك الرغبه في الاستمرار معها عليك تقبل الاخر بعيوبه دون ان تجعل ها الامور محط تركيزك واهتمامك عليها في كل وقت وخلي تركيزك على الايجابيات في شريك الحياه
ونستدل بمعنى قول الرسول عليه السلام (لايفرك مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها اخر)