البنوك تشهد إقبال كبير من المواطنين للحصول على القروض الشخصية

نايف السالم(صدى):

أقبل عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل شخصي بالأنظمة القديمة على البنوك؛ وذلك قبل بدء تطبيق ” مبادئ التمويل المسؤول للأفراد ” ، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارًا من الأحد المقبل.

وفي هذا السياق، أوضح موظف خدمات عملاء بأحد البنوك، أن عددًا من المواطنين قاموا بسداد ما عليهم من مبالغ تتعلق بقروض سابقة؛ وذلك ليتمكنوا من الحصول على تمويل شخصي جديد.

وفيما يتعلق بأنظمة التمويل القديمة، أبان عدد من طالبيه أنها تُتيح لهم الحصول على مبالغ كبيرة لن يتمكنوا من الحصول عليها بعد تطبيق النظام الجديد.

يُذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، كانت قد أعلنت عن تنظيم جديد للتمويل المسؤول للأفراد، سيبدأ تطبيقه غرة شهر ذي الحجة المقبل الموافق 12 أغسطس 2018.

وعن التنظيم الجديد فهو يشمل جميع أنواع التمويل ” الشخصي، والعقاري، والبطاقات الائتمانية، وتمويل المركبات ” .