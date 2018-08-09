البنوك تشهد إقبال كبير من المواطنين للحصول على القروض الشخصية
أقبل عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل شخصي بالأنظمة القديمة على البنوك؛ وذلك قبل بدء تطبيق ” مبادئ التمويل المسؤول للأفراد ” ، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارًا من الأحد المقبل.
وفي هذا السياق، أوضح موظف خدمات عملاء بأحد البنوك، أن عددًا من المواطنين قاموا بسداد ما عليهم من مبالغ تتعلق بقروض سابقة؛ وذلك ليتمكنوا من الحصول على تمويل شخصي جديد.
وفيما يتعلق بأنظمة التمويل القديمة، أبان عدد من طالبيه أنها تُتيح لهم الحصول على مبالغ كبيرة لن يتمكنوا من الحصول عليها بعد تطبيق النظام الجديد.
يُذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، كانت قد أعلنت عن تنظيم جديد للتمويل المسؤول للأفراد، سيبدأ تطبيقه غرة شهر ذي الحجة المقبل الموافق 12 أغسطس 2018.
وعن التنظيم الجديد فهو يشمل جميع أنواع التمويل ” الشخصي، والعقاري، والبطاقات الائتمانية، وتمويل المركبات ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2647 ] نشر منذ 1 ساعة
هجو عن القروض نصحيه دخلت الفلوس بالدين سهله وتسديدها مررررض🤕🤕
ماجد[ عدد التعليقات: 2428 ] نشر منذ 1 ساعة
المواطنون اكلين هواء سيارة لازم قرض زواج وبيت قرض الشكوى الله
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 1 ساعة
ناس تعودوا على البزخ وناس حمدوا الله على القليل
عمار[ عدد التعليقات: 1235 ] نشر منذ 1 ساعة
راح زمن المبروك وحل زمن المنحوس
همس[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 1 ساعة
ضيقوا على المواطنيين عيشتهم
تحيه طيبه[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 45 دقيقة
انتبهو من قروض بشكل عام بنك سياره في البدايه امره سهل بس مع الوقت يصير مرض وهاجس نصيحه من واقعه تجربه ابتعد بقدر المستتطاع
عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 13 دقيقة
القناعة كنز لا يفنى