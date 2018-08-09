بالفيديو.. شيخ يكشف رد فعل زوج حلا شيحة على خلعها الحجاب

أماني الغامدي(صدى):

علق شيخ على خبر خلع الفنانة المصرية حلا شيحة للحجاب وعودتها للتمثيل مرة أخرى بعد فترة طويلة من الاعتزال والالتزام بالنقاب.

وأوضح الشيخ خلال مقطع فيديو أنه اتصل بـ ” حلا شيحة ” لكتها لم ترد عليه، فلجأ إلى زوجها يوسف المقيم في كندا وتكلم معه مكالمة طويلة جدًا.

وأكد أن زوج حلا بكى خلال المكالمة كثيرًا وقال ” يا شيخ عرضي كان مستورًا لمدة 13 سنة وكان شرطي عندما تزوجتها عدم خلع حجابها وأن تستر على نفسها وتبتعد تمامًا عن كل ما يغضب الله عز وجل “.

وأضاف أن زوجها تفاجأ بقرار خلعها للحجاب، حيث اتفقت معه أن تنزل مصر في إجازة وتبقى شهر ثم تعود مرة أخرى ولكنها نزلت وقالت له سأخلع النقاب وأعود للتمثيل بالحجاب، ثم بعد مدة قالت لا يصلح التمثيل بالحجاب وسأخلعه كليًا وإما أن تساندي أو لا.

وفي سياق متصل كشف إعلامي مصري سر خلع الفنانة حلا شيحة للحجاب والعودة إلى الفن، لافتًا إلى أنه من المرجح أن تكون أسباب نفسية ومادية.

وأوضح الإعلامي محمد الغيطي خلال برنامج ” صح النوم ” على فضائية ” إل تي سي “، أن حلال كانت منزعجة من السينما والفن وقت الاعتزال واتجهت إلى إعطاء الدروس الدينية في بعض الفلل والقصور.

كما هاجمها على هذا القرار المفاجيء، قائلًا ” يعني أفلامك مش حرام.. واللي إنتي كنتي بتطالبي بيه دلوقتي خلاص عادي مش هتحرقيه “.

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