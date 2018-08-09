محمد نور يستعد لدعم العميد في السوبر

نواف السالم(صدى):

يستعد القائد الأسبق بنادي الاتحاد، اللاعب محمد نور في استخراج تأشيرة المغادرة للندن، لحضور مباراة العميد أمام الهلال في بطولة السوبر ودعم ومساندة الفريق الكروي من أجل تحقيق أولى البطولات المحلية هذا الموسم.

وعلى جانب آخر، خضعت إدارة العميد برئاسة نواف المقيرن لرغبة الجماهير التي طالبت برحيل التونسي أحمد العكايشي واستبداله بلاعب أجنبي آخر؛ حيث خلت قائمة الفريق التي غادرت إلى لندن استعدادًا للسوبر من اللاعب التونسي.

وأوضحت مصادر، أن العميد فتح ملف المفاوضات مع عدد من وكلاء الأعمال في قارتي أمريكا الجنوبية وأفريقيا من أجل الاستقرار على اسم مميز بديل للعكايشي قبل نهاية فترة التسجيل يوم 23 من شهر أغسطس الجاري، لافتةً إلى أنه سيتم تسويق بطاقة العكايشي خلال الأسبوعين القادمين، خصوصًا أن عقده مع النادي يتبقى فيه موسم واحد.