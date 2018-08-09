محمد نور يستعد لدعم العميد في السوبر
يستعد القائد الأسبق بنادي الاتحاد، اللاعب محمد نور في استخراج تأشيرة المغادرة للندن، لحضور مباراة العميد أمام الهلال في بطولة السوبر ودعم ومساندة الفريق الكروي من أجل تحقيق أولى البطولات المحلية هذا الموسم.
وعلى جانب آخر، خضعت إدارة العميد برئاسة نواف المقيرن لرغبة الجماهير التي طالبت برحيل التونسي أحمد العكايشي واستبداله بلاعب أجنبي آخر؛ حيث خلت قائمة الفريق التي غادرت إلى لندن استعدادًا للسوبر من اللاعب التونسي.
وأوضحت مصادر، أن العميد فتح ملف المفاوضات مع عدد من وكلاء الأعمال في قارتي أمريكا الجنوبية وأفريقيا من أجل الاستقرار على اسم مميز بديل للعكايشي قبل نهاية فترة التسجيل يوم 23 من شهر أغسطس الجاري، لافتةً إلى أنه سيتم تسويق بطاقة العكايشي خلال الأسبوعين القادمين، خصوصًا أن عقده مع النادي يتبقى فيه موسم واحد.
طلال[ عدد التعليقات: 2647 ] نشر منذ 1 ساعة
انتهاء وقت الانتقاد ..
انتهاء وقت الاختيار ..
انتهاء وقت ابداء وجهات النظر ..
والان حان وقت تطبيق نهج الاداره حان وقت الافعال لا الاقوال في دعم العميد حتى اخر دقيقه ف الموسم .. 🖤💛
ماجد[ عدد التعليقات: 2428 ] نشر منذ 1 ساعة
#الاتحاد_اعلامه_وجماهيره_معاك
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1734 ] نشر منذ 1 ساعة
• دعم جميع لاعبين الفريق مطلب لحين موعد المباراة.