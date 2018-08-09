مشاط: لا نعوض دولة على حساب أخرى حجاجها أقل

حمود العنزي(صدى):

أعلن نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، ثبات أعداد الحجاج في الموسم الحالي بنفس نسب العام الماضي، نافيًا الأنباء المتداولة حول تعويض دولة على حساب دولة أخرى حجاجها أقل عددًا.

وكشف ” مشاط ” أن مبادرة الوزارة لموسم الحج الحالي تطبق لأول مرة التغذية مسبقة التحضير في المشاعر المقدسة.

وأوضح أنه بلغت نسبة تطبيق التغذية مسبقة التحضير خلال هذا العام 15% وتتوسع الأعوام المقبلة، لافتًا إلى أنها تهدف إلى تخفيف الهدر والعوامل البيئية السلبية التي تخلفها الأغذية التقليدية.

كما عبر ” مشاط ” عن استحسانه فكرة المطبخ ذي الدورين في مشعر منى، حيث تخفض المساحة التي يستقطعها المطبخ من المخيم.

وأشار إلى أن توسعته إلى دورين يتيح تجويد الخدمة وتقديمها بشكل أفضل يرضي الحجاج، لافتًا إلى أن الوزارة تتبع العديد من الطرق لمواجهة الازدحام في مشعر منى، قائلًا ” سنواجهها بحسن التنظيم “.