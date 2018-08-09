بقاء ” الشعر ” مبللا لفترة طويلة يتسبب في تقصفه

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يعتقد بعض النساء أن ترك الشعر يجف من تلقاء نفسه أمر صحي؛ وهو الأمر الذي يدفعهم للاستحمام ليلاً والنوم دون تجفيف الشعر؛ دون العلم أن هذا التصرف قد يضر ” الشعر ” لحد كبير.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور تيم مور، أن بقاء الماء على الشعر لفترة طويلة؛ يجعل الشعر يتضخم ويضع ضغطًا كبيرًا على كل شعرة، وهو الأمر الذي قد يتسبب في تقصف الشعر.

وعلى خلفية ذلك، نصح ” مور ” النساء بضرورة تجفيف الشعر بعد الاستحمام مباشرة واستخدام مجفف الشعر الكهربائي على درجة حرارة منخفضة في بداية الأمر للتخلص من الماء؛ وذلك قبل تغييره إلى درجة الحرارة المثالية حتى يجف الشعر تمامًا.