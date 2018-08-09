16 طالبة تنهي دورة ” سلامة المطارات ” للمرة الأولى

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت 16 طالبة من جامعة الطائف من إنهاء دورة امتدت شهرين في المطار الدولي بالمحافظة للتدرب على سلامة المطارات وخدمات الإنقاذ وإطفاء الحرائق وعمليات التشغيل والمراقبة الجوية؛ حيث تسلمت المتدربات شهادات التخرج من مدير المطار المهندس عبدالوهاب بخاري.

وأوضح ” بخاري ” أن: ” البرنامج التدريبي للطالبات يقام لأول مرة ضمن الشراكة المقامة بين المطار والجامعة، إذ تلقين تدريبهن على أيدي كوادر متخصصة من منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني، ووضع لهن برنامج اشتمل على جميع الأقسام الإدارية والتشغيلية بالمطار، بحيث يضمن لهن المعرفة التامة بأساليب العمل الإداري والتشغيلي والاستثماري بالمطارات، وتجهيزهن لسوق العمل حسب تخصصاتهن. ”

وعلى جانب آخر، ثمن ” بخاري ” الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للطيران المدني في رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية وتدريبها وفق أعلى المعايير، وإيجاد فرص عمل متساوية لبنات هذا الوطن الغالي، بينما كان من ضمن هذه المبادرات ما أعلنت عنه الهيئة بإتاحة الفرصة لتأهيل وتوظيف الفتيات في مهنة المراقبة الجوية.