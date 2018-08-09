الزهراني والسلمان يرعيان ختام برنامج موهبة الصيفي للابتكارات الصحية 

محمد السعران(صدى):

نيابة عن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، ونيابة عن المدير التنفيذي بمدينة الملك عبد الله الطبية الدكتور عصام غباشي، رعى المساعد للشؤون التعليمية بتعليم مكة ( بنين ) الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني والمدير التنفيذي للأبحاث والابتكار الدكتور خالد بن أحمد السلمان الحفل التكريمي الختامي لبرنامج موهبة الصيفي ” الابتكار في الرعاية الصحية 2018″ مساء الأربعاء الموافق: 26/ 11/ 1439هـ بقاعة الملك عبد الله بمدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة، وذلك بمشاركة المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم مكة ( بنات) الدكتورة آمنة الغامدي والمدير التنفيذي المشارك للابتكار الدكتور محمد علي باطوق، وبحضور مستشار مدير عام التعليم الأستاذ عادل مليباري، ومشرفة برنامج موهبة الصيفي بمدينة الملك عبد الله الأستاذة مريم قطب، ومدير إدارة الموهبين د. محمد رواس، ومديرة إدارة الموهوبات د. ليلى الصاعدي وفريق العمل والطلاب والطالبات المبتكرين وأولياء أمورهم.

وأعرب الدكتور فهد الزهراني عن سعادته بهذه الشراكة النوعية بين إدارة تعليم مكة ومدينة الملك عبد الله الطبية لرعاية الموهبين من “البنين والبنات” في الابتكارات الطبية، فهي حاضنة للإبداع ومشجعة للابتكار، مبدياً إعجابه بمدينة الملك عبد الله الطبية لتجاوزها الرعاية الطبية للمرضى إلى تخصيصها أكاديمية لرعاية الابتكار، وتشجيع ودعم المواهب في هذا المجال الخصب الذي أظهر فيه أبناؤنا الطلاب وبناتنا الطالبات قدرات علمية متقدمة وابتكارات إبداعية متميزة ومفيدة للبشرية في المجال الصحي، مما ينبئ عن مستقبل مشرق لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

فيما أكّد الدكتور خالد السلمان على أن برنامج موهبة الصيفي والذي يحمل شعار الابتكار في الرعاية الصحية 2018م يأتي كانطلاقة وشراكة مميزة بين مدينة الملك عبد الله الطبية بالتعاون مع إدارة تعليم مكة لرعاية المواهب العلمية في المجال الصحي من الطلاب والطالبات، معرباً عن سروره البالغ لهذه الشراكة التي أثمرت هذه البحوث والابتكارات الإبداعية التي ستضيف مزيداً من التألق لشباب وشابات الوطن في ظل رؤية المملكة 2030م.

من جانبها أشادت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم مكة المكرمة ( بنات ) الدكتور آمنة الغامدي بهذا البرنامج النوعي الأول الذي يرعى بحق الموهبين والموهوبات من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في المجال العلمي الصحي؛ بما يحقق لهم مستقبلا باهراً في هذا الميدان العملي المشجع لإبراز المواهب الوطنية الابتكارية، والعمل على تحفيزها وتشجيعها ودعمها للوصول للعالمية في ظل شراكة نموذجية بين التعليم والصحة، معربةً عن بالغ سرورها بما قدمنه طالباتها من ابتكارات متألقة حازت على إعجاب الحاضرين، ومتمنية لهذه الشراكة بالاستمرارية لتحقيق أهدافها السامية لرعاية هذه المواهب من الطلاب والطالبات وفق الرؤية الوطنية المستقبلية الطموحة.

يُذكر أن برنامج موهبة الصيفي “الابتكار في الرعاية الصحية لعام 2018م ” انطلق من مدينة الملك عبد الله الطبية بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة؛ ممثلة بإدارتي الموهبين والموهوبات في عامه الأول، ويهدف هذا البرنامج لدعم المشاريع العلمية القائمة على الابتكار، حيث تُعدّ هذه البيئة من أهم البيئات المحفزة للإبداع والابتكار لخدمة أبناء وبنات مكة الموهبين تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، والتحول الوطني 2020 ، وذلك بتوفير تعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتحفيز عقول علماء المستقبل من أبنائنا وبناتنا الموهوبين، وتهيئتهم للمنافسة والدخول في المنظومة العالمية المعرفية القائمة على الابتكار.

وتم خلال الحفل الختامي عرض ستة مشاريع لعروض ابتكارية من قبل الطلاب والطالبات الموهوبين شملت؛ متعقب مثيرات الربو، والثلاجة الذكية لمرضى السكر، وغطاء بخاخ الربو الذكي، والفلتر المتنقل، و Control the Diabetes ، و Bye Bye Diabetes ، فيما فاز بالمركز الأول مشروع غطاء بخاخ الربو الذكي لعدد من الطالبات الموهوبات بقيادة الطالبتين جمانة قدير وروفال الأنصاري، وفاز المركز الثاني مشروع Bye Bye Diabetes للطالب يامن قطب، وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين بالمشاريع الفائزة واللجان والجهات المشاركة.