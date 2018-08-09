  • الخميس 9

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. ” نملة ” تسرق حبة ألماس وتحاول الهرب بها

بالفيديو.. ” نملة ” تسرق حبة ألماس وتحاول الهرب بها

بالفيديو.. ” نملة ” تسرق حبة ألماس وتحاول الهرب بها
متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة سرقة ” نملة ” لحبة ألماس من متجر مجوهرات، محاولة الهرب بها في موقف طريف.

وظهر في مقطع الفيديو الذي وثقه صاحب المتجر، محاولة النملة الهرب بعد سرقة حلة الألماس، وهي تنظر للخلف مع كل خطوة لها.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 51521 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههههه ,,

,, حبة الماس .. ايش تبي تاكل منها ……………………….!!!؟

[ عدد التعليقات: 51521 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههههه ,,

,, حبة الماس .. ايش تبي تاكل منها ……………………….!!!؟

[ عدد التعليقات: 4017 ] نشر منذ 59 دقيقة

نحتاج الى قطيع من النمل مدرب على مثل هذه الاشياء -لعل وعسى-

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *