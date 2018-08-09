بالفيديو.. ” نملة ” تسرق حبة ألماس وتحاول الهرب بها

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة سرقة ” نملة ” لحبة ألماس من متجر مجوهرات، محاولة الهرب بها في موقف طريف.

وظهر في مقطع الفيديو الذي وثقه صاحب المتجر، محاولة النملة الهرب بعد سرقة حلة الألماس، وهي تنظر للخلف مع كل خطوة لها.