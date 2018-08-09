بالفيديو.. ” نملة ” تسرق حبة ألماس وتحاول الهرب بها
وثق مقطع فيديو لحظة سرقة ” نملة ” لحبة ألماس من متجر مجوهرات، محاولة الهرب بها في موقف طريف.
وظهر في مقطع الفيديو الذي وثقه صاحب المتجر، محاولة النملة الهرب بعد سرقة حلة الألماس، وهي تنظر للخلف مع كل خطوة لها.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51521 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههه ,,
,, حبة الماس .. ايش تبي تاكل منها ……………………….!!!؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51521 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههه ,,
,, حبة الماس .. ايش تبي تاكل منها ……………………….!!!؟
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4017 ] نشر منذ 59 دقيقة
نحتاج الى قطيع من النمل مدرب على مثل هذه الاشياء -لعل وعسى-