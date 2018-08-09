14 جريمة تطيح بتشكيل عصابي بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المتابعة الأمنية لجرائم الإعتداء على الأموال , وتعقب مرتكبيها ، أسفرت بفضل الله عن القبض على تشكيل مكون من ستة أشخاص (أربعة باكستانيين ويمني وهندي / جميعهم في العقد الثالث من العمر) .

وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بإرتكاب عددٍ من جرائم سرقة أموال وبضائع من محال تجارية ، والسرقة من المركبات ، وتم بحوزتهم ضبط معدات تم إستخدامها في إرتكاب جرائمهم ، وقد أقرّوا بارتكاب (١٤) جريمة سرقة ، وجرى إيقافهم وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.