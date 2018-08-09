فيديو لوالد سمر ورائف بدوي يكشف فيه تفاصيل خطيرة عن حياتهما

علي القحطاني(صدى):

كشف والد ” سمر ورائف بدوي ” تفاصيل حول أبنائه ” سمر ورائف “، وتورطهما في تحريض الشباب على العقوق والكفر بالله، وذلك خلال إحدى مقاطع الفيديو التي أُعيد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أبان ” الوالد ” في حديث قديم أن أبنائه ” سمر ورائف ” اختفوا فجأة لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه كان هناك تجمعات يعلمون بها الشباب السعودي والبنات السعوديات ” العقوق والكفر بالله وتحريف القرآن ” ، بالإضافة لتعليمهم إثارة الفوضى والبلبلة في أمن واستقرار البلاد.

وعن ابنته ” سمر ” ، قال أنها تمتلك ديوانية تُدعى ” صمود ” ؛ وذلك بمشاركة وليد أبو الخير وبها مفتي أجنبي، ملفتًا الانتباه إلى وجود منظمات مشبوهة عمل الإعلام على تضخيمها، وهذه المنظمات ضمت كتاب صحافيين وناشطين وناشطات حقوقيات.

وطرح والد ” سمر ” تساؤلاً عن تمويل هذه التنظيمات، مشيرًا إلى أن ابنه ” رائف ” لا يعمل ومع ذلك يعيش ” خمس نجوم ” وفقًا لقوله، وأضاف: ” إيران تقف وراء هؤلاء، وتحرص على تمجيد الشخصيات مثل رائف بدوي وسمر بدوي ووليد أبو الخير ” .