فيديو لوالد سمر ورائف بدوي يكشف فيه تفاصيل خطيرة عن حياتهما
كشف والد ” سمر ورائف بدوي ” تفاصيل حول أبنائه ” سمر ورائف “، وتورطهما في تحريض الشباب على العقوق والكفر بالله، وذلك خلال إحدى مقاطع الفيديو التي أُعيد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
حيث أبان ” الوالد ” في حديث قديم أن أبنائه ” سمر ورائف ” اختفوا فجأة لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه كان هناك تجمعات يعلمون بها الشباب السعودي والبنات السعوديات ” العقوق والكفر بالله وتحريف القرآن ” ، بالإضافة لتعليمهم إثارة الفوضى والبلبلة في أمن واستقرار البلاد.
وعن ابنته ” سمر ” ، قال أنها تمتلك ديوانية تُدعى ” صمود ” ؛ وذلك بمشاركة وليد أبو الخير وبها مفتي أجنبي، ملفتًا الانتباه إلى وجود منظمات مشبوهة عمل الإعلام على تضخيمها، وهذه المنظمات ضمت كتاب صحافيين وناشطين وناشطات حقوقيات.
وطرح والد ” سمر ” تساؤلاً عن تمويل هذه التنظيمات، مشيرًا إلى أن ابنه ” رائف ” لا يعمل ومع ذلك يعيش ” خمس نجوم ” وفقًا لقوله، وأضاف: ” إيران تقف وراء هؤلاء، وتحرص على تمجيد الشخصيات مثل رائف بدوي وسمر بدوي ووليد أبو الخير ” .
qlq[ عدد التعليقات: 3689 ] نشر منذ 1 ساعة
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اللهم لا شماتة
زائر[ عدد التعليقات: 1555 ] نشر منذ 54 دقيقة
كندا دوله علمانيه تبحث عن حصتها في ثروات المنطقه وقد حذرنا القرآن من موالات الكافرين والمشركين و أعداء الدين .
عبدالله[ عدد التعليقات: 975 ] نشر منذ 36 دقيقة
يعني قصدكم انه فيه اب او ام راح يشيطنوا اولادهم ويقولوا انهم يروجون لما فيه هلاكهم وهلاك الاخيرين؟
هذا خبر من صحفي مدسوس علي لسان الابوين ولا يمكن لابوين في الدنيا ان يقولوا شئ يضر بذريتهم مهما اختلف الناس معهم.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11063 ] نشر منذ 21 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله