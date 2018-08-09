بالفيديو.. ” المرور ” يدشن الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج ١٤٣٩هـ

عادل الحربي(صدى):

قام المرور السعودي بتدشين الخرائط التفاعلية للحركة المرورية لحج ١٤٣٩هـ.

وجاء ذلك على خلفية تسهيل حركة الحجاج وتوفيرًا لأعلى سبل الراحة؛ لخدمة ضيوف الرحمن.

وعن ما تحتويه الخرائط التفاعلية، فهي تشتمل على معلومات تفصيلية عن الحركة المرورية لحج هذا العام، بما فيها الإرشادات الخاصة بنقل الحجاج بواسطة الحافلات أو السيارات الخاصة والبيانات الصادرة عن الأمن العام فيما يخصهما.

تجدر الإشارة إلى أن ملف الخرائط يحتوي على تعليمات حول طريقة استخدام الوظائف المتوفرة في الخرائط التفاعلية كـ ” البحث والطباعة والتجول ” ضمن الخريطة ، كما يحتوي هذا الجزء أيضًا على قائمة بالأسئلة الأكثر شيوعًا، ويمكن الاطلاع على تفاصيل خرائط الحركة المرورية لحج 1439هـ، من خلال هذا الرابط: هنا