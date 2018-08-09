3 أطعمة تحميك من تأثير الشمس المحرقة أثناء الحج

أماني الغامدي(صدى):

توافدت أفواج الحجاج إلى بيت الله الحرام، استعدادا لأداء مناسك الحج، وأول ما يواجهه معظم الحجاج، هو الطقس شديد الحرارة في الأراضي المقدسة بالمملكة ، والذي قد يؤدي إلى إصابة البعض بضربات شمس، وإعياء أو إغماء.

وتشير الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية، إلى أن هناك بعض الأطعمة، التي يمكنها أن تحمي الحجاج من تأثير الشمس، على أن يتم تناولها يوميا، طوال موسم الحج .

ومن هذه الأطعمة :

الطماطم

لأنها غنية بالكاروتينات، وهي من مضادات الأكسدة القوية، والتي تساعد على رفع مستوى عامل الحماية من الشمس بالجسم.

الشاي الأخضر

لأنه غني بمضادات الالتهابات، ومضادات الأكسدة، التي تجعله من أفضل المشروبات لزيادة مستوى عامل الحماية من الشمس بجسمك.

الجزر

يعد من الخضراوات الغنية بـ ” البيتا الكاروتين ” ، والتي تساعد على حماية الجلد، ورفع مقاومته ضد الالتهابات الناتجة عن حروق الجلد، ويزيد من مستويات عامل الحماية من الشمس بالجسم.