السفارة السعودية في الأردن ترعى أمسية ” مهرجان الرمثا الثقافي ” 

سعيد العجل (صدى):

نيابة عن سموّ سفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود ، رعى سعادة الأستاذ راشد النابت الملحق الثقافي السعودي في الأردن ، يوم أمس الأربعاء الأمسية الشعرية السابعة ضمن فعاليات مهرجان الرمثا السابع عشر للشعر العربي الذي ينظمه منتدى الرمثا الثقافي ضمن فعاليات ( الرمثا مدينة الثقافة الأردنية 2018م) بالتعاون مع وزارة الثقافة ولجنة ( الرمثا مدينة الثقافة الأردنية 2018م ) .

وبدعمٍ من سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن – في قاعة نقابة الصحفيين الأردنيين ، حيث قرأ الشعراء :

د هناء البوّاب / الأردن

مهدي العبّار العنزي / السعودية

ريم قيس كبة / العراق

د علوي الهاشمي / البحرين

د عبد الإله المالك / السعودية

فاطمة نزّال / فلسطين

د حكمت النوايسة / الأردن

د إبراهيم الكوفحي / الأردن.

كما أدار الأمسية ، الإعلامي السعودي : نايف الفندي .