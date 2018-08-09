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السفارة السعودية في الأردن ترعى أمسية ” مهرجان الرمثا الثقافي ” 

السفارة السعودية في الأردن ترعى أمسية ” مهرجان الرمثا الثقافي ” 
سعيد العجل (صدى):

نيابة عن سموّ سفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود ، رعى سعادة الأستاذ راشد النابت الملحق الثقافي السعودي في الأردن ، يوم أمس الأربعاء الأمسية الشعرية السابعة ضمن فعاليات مهرجان الرمثا السابع عشر للشعر العربي الذي ينظمه منتدى الرمثا الثقافي ضمن فعاليات ( الرمثا مدينة الثقافة الأردنية 2018م) بالتعاون مع وزارة الثقافة ولجنة ( الرمثا مدينة الثقافة الأردنية 2018م ) .

وبدعمٍ من سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن – في قاعة نقابة الصحفيين الأردنيين ، حيث قرأ الشعراء :
د هناء البوّاب / الأردن
مهدي العبّار العنزي / السعودية
ريم قيس كبة / العراق
د علوي الهاشمي / البحرين
د عبد الإله المالك / السعودية
فاطمة نزّال / فلسطين
د حكمت النوايسة / الأردن
د إبراهيم الكوفحي / الأردن.

كما أدار الأمسية ، الإعلامي السعودي : نايف الفندي .

 

 

 

 


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