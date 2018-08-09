بالفيديو.. طبيب أسنان بمكة يثير الجدل

نايف السالم(صدى):

أثار طبيب أسنان الجدل بعد ظهوره في مقطع فيديو متحدثا بطريقة اعتبرها نشطاء مواقع التواصل قريبة من الأسلوب النسائي.

وانتشر مقطع الفيديو انتشارا كبيرا في الأيام الماضية، وسط جدل كبير، واعتبر متداولو المقطع أن طريقة حديث الطبيب وحركاته تثير العديد من علامات الاستفهام.