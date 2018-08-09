بالفيديو.. طبيب أسنان بمكة يثير الجدل
أثار طبيب أسنان الجدل بعد ظهوره في مقطع فيديو متحدثا بطريقة اعتبرها نشطاء مواقع التواصل قريبة من الأسلوب النسائي.
وانتشر مقطع الفيديو انتشارا كبيرا في الأيام الماضية، وسط جدل كبير، واعتبر متداولو المقطع أن طريقة حديث الطبيب وحركاته تثير العديد من علامات الاستفهام.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4017 ] نشر منذ 3 ساعات
انتم متاكدين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31962 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا طبيب أسنان
أعرف الشخص هذا شخصيآ
الرجل محترم ويحب ينشر مقاطع له وهو في العيادة
طريقة كلامة تقول هذا يقلد البنات حتى في حركاته
لكن في داخله فهو عكس ماترون
رجل وقلبه أبيض ونظيف.
العدناني[ عدد التعليقات: 2221 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرجال درس واجتهد وطلع دكتور اسنان ,,, نعم دلوع في كلامه بس النعمة هي كذا تسوي
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 2 ساعتين
المثل بيقول ” إسأل مجرب ولا تسأل طبيب ” هاهاها
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 2675 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا مشروع رجل وفشل , اقدر اقول انه اجمل من النساء الا اذا كانت امرأة والصوت مدبلج
6666[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 50 دقيقة
تعليقات القرني (( بطل ركب يا رجل )) كل خبر ينزل مسوي نفسك موسوعة علمية وانت من جنبها يارجل عيب الكذب احترم عقول الناس
محمد[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 25 دقيقة
له مقاطع في اليوتيوب يقلد البنات
النخيش[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 23 دقيقة
للاسف شكل مايع ونسائي وبمكه قبله المسلمين يجب منعه علامات الانحلال واضحه ؟؟؟؟؟؟
النخيش[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 21 دقيقة
القرني للاسف يشجع مثل هذه العينه خاف الله من يحوم حول هذا المنحل ويشجعه ؟؟؟؟؟؟؟؟
سردار[ عدد التعليقات: 2608 ] نشر منذ 14 دقيقة
يستخنث يجب جلده وحلق شعره وكويه على صدوغه مثل كوي اللوزتين وكمان كويه على خشمه عن اللشمانيا وكمان كم كويه على الجبهه وتدريبه على حمل القرب والسطول وبعثه للحد الجنوبي لين يفسخ جميع المخنثه الي يحس فيها