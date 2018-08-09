كولومبيا تتراجع عن الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة
بعد ساعات من اعتراف كولومبيا،بدولة فلسطين مستقلة، أعلنت الحكومة الجديدة أنها ستعيد النظر في اعتراف الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس بفلسطين.
وقال وزير الخارجية الجديد كارلوس هولمز في بيان : ” مع الأخذ في الاعتبار أنه قد تظهر تجاوزات فيما يتعلق بالطريقة التي اتخذ بها هذا القرار من جانب الرئيس المنتهية ولايته، ستفحص الحكومة تبعاته بحذر وستتصرف وفق القانون الدولي ” .
وذكر الخطاب : ” مثلما يحق للشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة، فإن إسرائيل لديها حق للعيش في سلام جنبا إلى جنب مع جيرانها ” .
ومن جانبه قالت السفارة الإسرائيلية في بوغوتا إنها : ” شعرت بالدهشة وخيبة الأمل ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51521 ] نشر منذ 3 ساعات
دايماً الكلاب تنبح مع بعضها ,, يكرم القارئ ,,
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 2 ساعتين
شئ طبيعى والقادم أجمل .