كولومبيا تتراجع عن الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة

بوغوتا(صدى):

بعد ساعات من اعتراف كولومبيا،بدولة فلسطين مستقلة، أعلنت الحكومة الجديدة أنها ستعيد النظر في اعتراف الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس بفلسطين.

وقال وزير الخارجية الجديد كارلوس هولمز في بيان : ” مع الأخذ في الاعتبار أنه قد تظهر تجاوزات فيما يتعلق بالطريقة التي اتخذ بها هذا القرار من جانب الرئيس المنتهية ولايته، ستفحص الحكومة تبعاته بحذر وستتصرف وفق القانون الدولي ” .

وذكر الخطاب : ” مثلما يحق للشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة، فإن إسرائيل لديها حق للعيش في سلام جنبا إلى جنب مع جيرانها ” .

ومن جانبه قالت السفارة الإسرائيلية في بوغوتا إنها : ” شعرت بالدهشة وخيبة الأمل ” .