  • الخميس 9

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. كولومبيا تتراجع عن الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة

كولومبيا تتراجع عن الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة

كولومبيا تتراجع عن الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة
بوغوتا(صدى):

بعد ساعات من اعتراف كولومبيا،بدولة فلسطين مستقلة، أعلنت الحكومة الجديدة أنها ستعيد النظر في اعتراف الرئيس السابق خوان مانويل سانتوس بفلسطين.

وقال وزير الخارجية الجديد كارلوس هولمز في بيان : ” مع الأخذ في الاعتبار أنه قد تظهر تجاوزات فيما يتعلق بالطريقة التي اتخذ بها هذا القرار من جانب الرئيس المنتهية ولايته، ستفحص الحكومة تبعاته بحذر وستتصرف وفق القانون الدولي ” .

وذكر الخطاب : ” مثلما يحق للشعب الفلسطيني إقامة دولة مستقلة، فإن إسرائيل لديها حق للعيش في سلام جنبا إلى جنب مع جيرانها ” .

ومن جانبه قالت السفارة الإسرائيلية في بوغوتا إنها : ” شعرت بالدهشة وخيبة الأمل ” .


الوسوم:,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 51521 ] نشر منذ 3 ساعات

دايماً الكلاب تنبح مع بعضها ,, يكرم القارئ ,,

[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 2 ساعتين

شئ طبيعى والقادم أجمل .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *