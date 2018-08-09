ذهبت لاستئصال الزائدة فدخلت في غيبوبة.. مواطن يتهم مستشفى بالخطأ الطبي

محمود البلوي(صدى):

وجه مواطن تهمة ارتكاب خطأ طبي لمستشفى ضبا ، بعدما دخلت شقيقته في غيبوبة منذ 4 أشهر ، على خلفية إجراء عملية استئصال للزائدة.

ويقول المواطن إن شقيقته مروة 23 عامًا، دخلت لمستشفى ضباء قبل 4 أشهر، لاستئصال الزائدة، وبعد يومين من إجراء العملية، تم تحويلها إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، بسبب توقف القلب والجهاز التنفسي في مستشفى ضباء، ما أدخلها في غيبوبة تامة.

وأوضح أن وضع شقيقته غير مطمئن بل يتدهور يومًا بعد آخر، مؤكدًا أنه جرى فسخ مفصل الكتف، إضافة لورم في المرفق ولا يوجد أي خدمات تبعث قليلاً من الأمل في أن تعود لحياتها الطبيعية.

من جانبه نفى المتحدث الإعلامي باسم الشؤون الصحية في تبوك هاني ذياب المطيري، حدوث أي خطأ طبي أو قصور في الخدمة المقدمة للمريضة، مبينًا أنها خضعت لعملية الزائدة وخرجت منها بحالة جيدة، وبعد 4 أيام توقف قلبها، وعمل لها إنعاش قلبي، ودخلت بعد ذلك في غيبوبة.