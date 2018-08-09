بالفيديو.. ” توك توك ” يقطع رقبة طفلة أخرجت رأسها لمشاهدة والدها
في واقعة مفجعة، تعرضت طفلة مصرية لقطع رقبتها بعدما أخرجت رأسها من ” التوك توك ” الذي تركبه لمشاهدة أبيها، لتصدم بآخر.
وبحسب شهود عيان فإن الشارع الذي وقع به الحادث عرضه 3 أمتار فقط وأن التوك توك الثاني جاء بسرعة كبيرة في الوقت الذي أخرجت فيه الطفلة رأسها.
وماتت الطفلة على الفور جراء إنفصال رأسها عن جسدها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18709 ] نشر منذ 2 ساعتين
المفروض لتكتك ابواب تحمي الركاب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51519 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4010 ] نشر منذ 19 دقيقة
اقل حاجه يعمل على الابواب شبك للحمايه
الله يرحمها ويعوض على اهلها بخير