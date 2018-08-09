بالفيديو.. ” توك توك ” يقطع رقبة طفلة أخرجت رأسها لمشاهدة والدها

القاهرة(صدى):

في واقعة مفجعة، تعرضت طفلة مصرية لقطع رقبتها بعدما أخرجت رأسها من ” التوك توك ” الذي تركبه لمشاهدة أبيها، لتصدم بآخر.

وبحسب شهود عيان فإن الشارع الذي وقع به الحادث عرضه 3 أمتار فقط وأن التوك توك الثاني جاء بسرعة كبيرة في الوقت الذي أخرجت فيه الطفلة رأسها.

وماتت الطفلة على الفور جراء إنفصال رأسها عن جسدها.