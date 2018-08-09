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بالفيديو.. ” توك توك ” يقطع رقبة طفلة أخرجت رأسها لمشاهدة والدها

بالفيديو.. ” توك توك ” يقطع رقبة طفلة أخرجت رأسها لمشاهدة والدها
القاهرة(صدى):

في واقعة مفجعة، تعرضت طفلة مصرية لقطع رقبتها بعدما أخرجت رأسها من ” التوك توك ” الذي تركبه لمشاهدة أبيها، لتصدم بآخر.

وبحسب شهود عيان فإن الشارع الذي وقع به الحادث عرضه 3 أمتار فقط وأن التوك توك الثاني جاء بسرعة كبيرة في الوقت الذي أخرجت فيه الطفلة رأسها.

وماتت الطفلة على الفور جراء إنفصال رأسها عن جسدها.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 18709 ] نشر منذ 2 ساعتين

المفروض لتكتك ابواب تحمي الركاب

[ عدد التعليقات: 51519 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 4010 ] نشر منذ 19 دقيقة

اقل حاجه يعمل على الابواب شبك للحمايه
الله يرحمها ويعوض على اهلها بخير

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