تفسير حلم خاطئ يتسبب في طلاق مواطن وزوجته

علي القحطاني (صدى):

في واقعة غريبة، تسبب مفسر أحلام في طلاق زوجين بسبب تفسيره الخاطئ لحلم الزوج.

وكان الزوج قد تواصل مع مفسر الأحلام بسبب تكرار الحلم أكثر من مرة، وأخبره أنه يرى في المنام رجل مألوف لديه وأرد له دين وفي المقابل يعطيه وردة.

وفسر الرجل الحلم للزوج قائلا له : ” إنك ستتزوج امرأة ثانية وستكون إحدى قريباتك ” .

وقال الزوج : ” ذهبت للقاء والدتي وأخبرتها بما حدث فسارعت قائلة: سبحان الله ابنة خالتك تريدك من قبل أن تتزوج وهي إلى الآن لم تتزوج وسوف أخطبها لك ، وعندما علمت زوجتي بالأمر شعرت بغضب شديد وأخذت ابنتي وأغراضهما وتوجهت إلى منزل أسرتها وطلبت الطلاق ” .

وفشلت محاولات الزوج في إقناع زوجته بعدم الانفصال إلى أنها أصرت على رغبتها وانتهى الأمر بالطلاق.