تفسير حلم خاطئ يتسبب في طلاق مواطن وزوجته
في واقعة غريبة، تسبب مفسر أحلام في طلاق زوجين بسبب تفسيره الخاطئ لحلم الزوج.
وكان الزوج قد تواصل مع مفسر الأحلام بسبب تكرار الحلم أكثر من مرة، وأخبره أنه يرى في المنام رجل مألوف لديه وأرد له دين وفي المقابل يعطيه وردة.
وفسر الرجل الحلم للزوج قائلا له : ” إنك ستتزوج امرأة ثانية وستكون إحدى قريباتك ” .
وقال الزوج : ” ذهبت للقاء والدتي وأخبرتها بما حدث فسارعت قائلة: سبحان الله ابنة خالتك تريدك من قبل أن تتزوج وهي إلى الآن لم تتزوج وسوف أخطبها لك ، وعندما علمت زوجتي بالأمر شعرت بغضب شديد وأخذت ابنتي وأغراضهما وتوجهت إلى منزل أسرتها وطلبت الطلاق ” .
وفشلت محاولات الزوج في إقناع زوجته بعدم الانفصال إلى أنها أصرت على رغبتها وانتهى الأمر بالطلاق.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 18709 ] نشر منذ 3 ساعات
اوكي عادي جدا طلقها وتزوج بنت خالتك اللي تنتظرك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51519 ] نشر منذ 2 ساعتين
تصرف احمق من الجميع ، المفسر والأم والزوج والزوجه ،،
هذا اللي يقول // حماقه وغباء جماعي ,, فريد من نوعه ,,
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 447 ] نشر منذ 53 دقيقة
قوله سبحانه وتعالى:” وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا “، النساء/3.
ان استغرب من الحرمه اذا تزوج عليها زوجها كان مسوي مصيبه او جريمه وتطلب الطلاق وبذ لك تنتهي العلاقه الزوجه
بالله عليك من يبي يخذك عقبه غير شايب او واحد مطلق وعنده دسه بزران
في مثلا يقول خليك علي قردك لايجيك اقرد منه
قصه صايره فيه واحده خبله تبي تروح كفيهات ومطاعم ومولات المهم زوجها مل منها وكره تصرفتها
حاول معها كم مره بدون فايده وكلم ابوها مافي فايده وامها تقول لها خليه علي الحديده لايتزوج عليك
صبر الرجال الين طفش منها ودها عند اهلها وجالسة شهر عندهم وجو اهل الخير واصلحو بينهم وبعد بسبوع تبي تسافر بر والرجال عليه ديون الدنياء علي راسه ومره جاي من الدوام الا يلقاء الخبله ما صلحت الغداء ولبسه وجاهزه وتبي تروح مطعم قال تبين مطعم قالت يس افكورس قال لها يا الله مشيناء وكانت مع اهل الزوج سطحيه ولا تروح الا بنكد لهم المهم اخذها ودها لم اهلها وطلقها
يحلفون انه ابوو البنت يقول رجعها ونعطيك مائه الف ريال رضاوه لك ولكن الزوج ولا فكر فيها والحمد الله تزوج بنت اعقل من الاولي ومتوفقمع الزوجه الثانيه ام الخبله تزوجه واحد يحلفون مخلي الليل نهار وحايس ام اهلها وهي كل مارحت لم ابوها تشتكي له اللي يصير لها يقول لها طبخ طبختيه يارفله كليه
المفروض علي كل بنت تسال نفسها ليه تزوج عليها
الرجال مثل الطفل يحتاج حنان يحتاج الوجه البشوش الرومنسيه لانه عنده ضغوط في العمل وضغوط في الطريق لا تكونين نكديه
يبي يرجع البيت يلقاء كل شي جاهز
خليل[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 42 دقيقة
هههههههه سبحان الله بنت خالتك كانت ابيك خربتها الام ع نياتها