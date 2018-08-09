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أمجد طه: حماس يد إيران في فلسطين وتستغل الناس كدروع بشرية

أمجد طه: حماس يد إيران في فلسطين وتستغل الناس كدروع بشرية
لندن(صدى):

علق الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط ،أمجد طه، اليوم الخميس، على القصف الإسرائيلى المتواصل على مناطق متفرقة من رفح جنوب قطاع غزة إلى جباليا شمالا ، مؤكدا أن حماس هي السبب وأنها يد إيران في فلسطين.

وقال طه في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” غزة تحت القصف بسبب حماس لذا يجب وضع حماس كمنظمة إرهابية في كل البلدان وتدمير كل قدراتها، فقوات حماس يد إيران في فلسطين ويتحركون مع فرض أي عقوبات على طهران ” .

وأضاف: ” حماس تستغل الناس في غزة كدروع بشرية وتطلق صواريخها من فوق اسطح المستشفيات والمدارس وبيوت الفقراء ” .

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18698 ] نشر منذ 6 دقائق

لا غرابه في الموضوع لان جماعة حماس مع من يدفع المال لهم

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