أمجد طه: حماس يد إيران في فلسطين وتستغل الناس كدروع بشرية
علق الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط ،أمجد طه، اليوم الخميس، على القصف الإسرائيلى المتواصل على مناطق متفرقة من رفح جنوب قطاع غزة إلى جباليا شمالا ، مؤكدا أن حماس هي السبب وأنها يد إيران في فلسطين.
وقال طه في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” غزة تحت القصف بسبب حماس لذا يجب وضع حماس كمنظمة إرهابية في كل البلدان وتدمير كل قدراتها، فقوات حماس يد إيران في فلسطين ويتحركون مع فرض أي عقوبات على طهران ” .
وأضاف: ” حماس تستغل الناس في غزة كدروع بشرية وتطلق صواريخها من فوق اسطح المستشفيات والمدارس وبيوت الفقراء ” .
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 18698 ] نشر منذ 6 دقائق
لا غرابه في الموضوع لان جماعة حماس مع من يدفع المال لهم