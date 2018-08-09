رغم العقوبات الأمريكية.. تركيا تتمسك بتحالفها الشيطاني مع إيران

أنقرة(صدى):

لم يكترث نظام أردوغان للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وتحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الدول التي تتعامل مع إيران لن تتعامل مع الولايات المتحدة، مازالت تركيا متمسكة بالحفاظ على التحالف الشيطاني مع الملالي، لتنفيذ أجندتهما الإرهابية.

وأعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، أمس الأربعاء، عن مواصلة بلاده لشراء الغاز الطبيعي من إيران تماشيا مع اتفاق توريد طويل الأمد.

وقال دونميز إن عقد التوريد الطويل الأجل مع إيران ينص على كمية قدرها 9.5 مليار متر مكعب، ويسري حتى عام 2026.

كان ترامب، قد أعلن يوم 8 مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

وسيتم تطبيق العقوبات على إيران على مرحلتين، الأولى بدأت، الاثنين 6 أغسطس الجاري، حيث سيتم تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الجرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم.